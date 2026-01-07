- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
5.50 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
12.41 USD (1 235 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (12.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.41 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
51.71%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.55 USD
Beneficio medio:
1.55 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
24.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
27.32% (17.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +5.50 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +12.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
|
DBGMarkets-Live
|3.42 × 158
|
TMGM.TradeMax-Demo
|7.99 × 1438
