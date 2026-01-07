- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.41 USD (1 235 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (12.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.41 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.55%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
24.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.58% (14.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.41 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 18
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.44 × 18
DBGMarkets-Live
|3.42 × 158
TMGM.TradeMax-Demo
|7.99 × 1438
