A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZealCapitalMarketSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.44 × 18 DBGMarkets-Live 3.42 × 158 TMGM.TradeMax-Demo 7.99 × 1438