Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.44 × 18 DBGMarkets-Live 3.42 × 158 TMGM.TradeMax-Demo 7.99 × 1438