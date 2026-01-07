- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
44 (73.33%)
Transacciones Irrentables:
16 (26.67%)
Mejor transacción:
24.91 EUR
Peor transacción:
-23.99 EUR
Beneficio Bruto:
103.08 EUR (112 869 pips)
Pérdidas Brutas:
-94.18 EUR (83 885 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (19.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
32.69 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
4.26%
Carga máxima del depósito:
55.70%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
30 (50.00%)
Transacciones Cortas:
30 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.15 EUR
Beneficio medio:
2.34 EUR
Pérdidas medias:
-5.89 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-28.30 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.30 EUR (2)
Crecimiento al mes:
0.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.09 EUR
Máxima:
28.30 EUR (3.01%)
Reducción relativa:
De balance:
3.01% (28.30 EUR)
De fondos:
1.25% (11.36 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DJ30.c
|34
|DE40.c
|23
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DJ30.c
|7
|DE40.c
|4
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DJ30.c
|33K
|DE40.c
|-3.6K
|XAUUSD
|-18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.91 EUR
Peor transacción: -24 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +19.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -28.30 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GBEbrokers-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GBEbrokers-Live
|5.51 × 272
