- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
20 (76.92%)
Loss Trade:
6 (23.08%)
Best Trade:
24.91 EUR
Worst Trade:
-23.99 EUR
Profitto lordo:
83.14 EUR (28 184 pips)
Perdita lorda:
-80.13 EUR (31 770 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
32.69 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.26%
Massimo carico di deposito:
55.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
11 (42.31%)
Short Trade:
15 (57.69%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
4.16 EUR
Perdita media:
-13.36 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-28.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.30 EUR (2)
Crescita mensile:
0.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.09 EUR
Massimale:
28.30 EUR (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (28.30 EUR)
Per equità:
1.25% (11.36 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40.c
|23
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40.c
|4
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40.c
|-3.6K
|XAUUSD
|-18
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.91 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-Live
|5.51 × 272
