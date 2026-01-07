SegnaliSezioni
Artur Buchmueller

Buchmueller

Artur Buchmueller
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
20 (76.92%)
Loss Trade:
6 (23.08%)
Best Trade:
24.91 EUR
Worst Trade:
-23.99 EUR
Profitto lordo:
83.14 EUR (28 184 pips)
Perdita lorda:
-80.13 EUR (31 770 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (19.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
32.69 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
4.26%
Massimo carico di deposito:
55.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
11 (42.31%)
Short Trade:
15 (57.69%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
4.16 EUR
Perdita media:
-13.36 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-28.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-28.30 EUR (2)
Crescita mensile:
0.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.09 EUR
Massimale:
28.30 EUR (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (28.30 EUR)
Per equità:
1.25% (11.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40.c 23
XAUUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40.c 4
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40.c -3.6K
XAUUSD -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.91 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GBEbrokers-Live
5.51 × 272
Non ci sono recensioni
2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 07:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 06:08
Share of trading days is too low
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 12:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 12:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 12:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 12:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.