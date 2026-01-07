- Прирост
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
44 (73.33%)
Убыточных трейдов:
16 (26.67%)
Лучший трейд:
24.91 EUR
Худший трейд:
-23.99 EUR
Общая прибыль:
103.08 EUR (112 869 pips)
Общий убыток:
-94.18 EUR (83 885 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.69 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
4.26%
Макс. загрузка депозита:
55.70%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
30 (50.00%)
Коротких трейдов:
30 (50.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.15 EUR
Средняя прибыль:
2.34 EUR
Средний убыток:
-5.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-28.30 EUR)
Макс. убыток в серии:
-28.30 EUR (2)
Прирост в месяц:
0.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.09 EUR
Максимальная:
28.30 EUR (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.01% (28.30 EUR)
По эквити:
1.25% (11.36 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DJ30.c
|34
|DE40.c
|23
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DJ30.c
|7
|DE40.c
|4
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DJ30.c
|33K
|DE40.c
|-3.6K
|XAUUSD
|-18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +24.91 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.33 EUR
Макс. убыток в серии: -28.30 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GBEbrokers-Live
|5.51 × 272
Нет отзывов
