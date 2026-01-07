- 자본
트레이드:
71
이익 거래:
52 (73.23%)
손실 거래:
19 (26.76%)
최고의 거래:
24.91 EUR
최악의 거래:
-23.99 EUR
총 수익:
116.26 EUR (123 166 pips)
총 손실:
-106.07 EUR (95 598 pips)
연속 최대 이익:
9 (19.33 EUR)
연속 최대 이익:
32.69 EUR (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.37%
최대 입금량:
55.70%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
71
평균 유지 시간:
5 분
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
36 (50.70%)
숏(주식차입매도):
35 (49.30%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.14 EUR
평균 이익:
2.24 EUR
평균 손실:
-5.58 EUR
연속 최대 손실:
2 (-28.30 EUR)
연속 최대 손실:
-28.30 EUR (2)
월별 성장률:
0.82%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.09 EUR
최대한의:
28.30 EUR (3.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.01% (28.30 EUR)
자본금별:
1.25% (11.36 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DJ30.c
|45
|DE40.c
|23
|XAUUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DJ30.c
|8
|DE40.c
|4
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DJ30.c
|31K
|DE40.c
|-3.6K
|XAUUSD
|-18
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +24.91 EUR
최악의 거래: -24 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +19.33 EUR
연속 최대 손실: -28.30 EUR
리뷰 없음
