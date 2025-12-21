- Incremento
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
4 (44.44%)
Transacciones Irrentables:
5 (55.56%)
Mejor transacción:
199.60 USD
Peor transacción:
-201.37 USD
Beneficio Bruto:
791.45 USD (20 025 pips)
Pérdidas Brutas:
-950.95 USD (23 493 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (595.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
595.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
36.25%
Carga máxima del depósito:
4.60%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
8 (88.89%)
Transacciones Cortas:
1 (11.11%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-17.72 USD
Beneficio medio:
197.86 USD
Pérdidas medias:
-190.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-581.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-581.93 USD (3)
Crecimiento al mes:
-15.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
386.32 USD
Máxima:
581.93 USD (48.67%)
Reducción relativa:
De balance:
48.67% (581.93 USD)
De fondos:
23.63% (285.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-160
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +199.60 USD
Peor transacción: -201 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +595.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -581.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
