- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
199.60 USD
最差交易:
-201.37 USD
毛利:
791.45 USD (20 025 pips)
毛利亏损:
-950.95 USD (23 493 pips)
最大连续赢利:
3 (595.84 USD)
最大连续盈利:
595.84 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
36.25%
最大入金加载:
4.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.27
长期交易:
8 (88.89%)
短期交易:
1 (11.11%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-17.72 USD
平均利润:
197.86 USD
平均损失:
-190.19 USD
最大连续失误:
3 (-581.93 USD)
最大连续亏损:
-581.93 USD (3)
每月增长:
-15.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
386.32 USD
最大值:
581.93 USD (48.67%)
相对跌幅:
结余:
48.67% (581.93 USD)
净值:
23.63% (285.82 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
840
USD
USD
4
0%
9
44%
36%
0.83
-17.72
USD
USD
49%
1:200