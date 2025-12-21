SinaisSeções
Aef Saefulloh

EFS77

Aef Saefulloh
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
199.60 USD
Pior negociação:
-201.37 USD
Lucro bruto:
791.45 USD (20 025 pips)
Perda bruta:
-950.95 USD (23 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (595.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.84 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
36.25%
Depósito máximo carregado:
4.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-17.72 USD
Lucro médio:
197.86 USD
Perda média:
-190.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-581.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-581.93 USD (3)
Crescimento mensal:
-15.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
386.32 USD
Máximo:
581.93 USD (48.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.67% (581.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.63% (285.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -160
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.60 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +595.84 USD
Máxima perda consecutiva: -581.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
199 mais ...
Sem comentários
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 03:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 02:02
Share of trading days is too low
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 04:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 04:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 00:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 00:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
