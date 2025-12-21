- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
199.60 USD
Pior negociação:
-201.37 USD
Lucro bruto:
791.45 USD (20 025 pips)
Perda bruta:
-950.95 USD (23 493 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (595.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.84 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
36.25%
Depósito máximo carregado:
4.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-17.72 USD
Lucro médio:
197.86 USD
Perda média:
-190.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-581.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-581.93 USD (3)
Crescimento mensal:
-15.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
386.32 USD
Máximo:
581.93 USD (48.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.67% (581.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.63% (285.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-160
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.60 USD
Pior negociação: -201 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +595.84 USD
Máxima perda consecutiva: -581.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
199 mais ...
