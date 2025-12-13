SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AFFJ99EX
Anggun Budianto

AFFJ99EX

Anggun Budianto
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -64%
Exness-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
126
Transacciones Rentables:
47 (37.30%)
Transacciones Irrentables:
79 (62.70%)
Mejor transacción:
50.00 USD
Peor transacción:
-50.13 USD
Beneficio Bruto:
1 881.66 USD (1 881 664 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 380.30 USD (2 380 286 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (284.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
284.64 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
90.79%
Carga máxima del depósito:
10.30%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
95 (75.40%)
Transacciones Cortas:
31 (24.60%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-3.96 USD
Beneficio medio:
40.04 USD
Pérdidas medias:
-30.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-440.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-440.10 USD (13)
Crecimiento al mes:
-63.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 092.64 USD
Máxima:
1 161.50 USD (105.76%)
Reducción relativa:
De balance:
82.04% (1 161.50 USD)
De fondos:
5.14% (66.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -499
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -499K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.00 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +284.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -440.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
No hay comentarios
2025.12.13 06:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFFJ99EX
30 USD al mes
-64%
0
0
USD
1.5K
USD
5
100%
126
37%
91%
0.79
-3.96
USD
82%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.