SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AFFJ99EX
Anggun Budianto

AFFJ99EX

Anggun Budianto
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -64%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
47 (37.30%)
Negociações com perda:
79 (62.70%)
Melhor negociação:
50.00 USD
Pior negociação:
-50.13 USD
Lucro bruto:
1 881.66 USD (1 881 664 pips)
Perda bruta:
-2 380.30 USD (2 380 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (284.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.64 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
90.79%
Depósito máximo carregado:
10.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
95 (75.40%)
Negociações curtas:
31 (24.60%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-3.96 USD
Lucro médio:
40.04 USD
Perda média:
-30.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-440.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-440.10 USD (13)
Crescimento mensal:
-63.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 092.64 USD
Máximo:
1 161.50 USD (105.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.04% (1 161.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (66.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -499
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -499K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.00 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +284.64 USD
Máxima perda consecutiva: -440.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Sem comentários
2025.12.13 06:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFFJ99EX
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
1.5K
USD
5
100%
126
37%
91%
0.79
-3.96
USD
82%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.