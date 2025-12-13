SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFFJ99EX
Anggun Budianto

AFFJ99EX

Anggun Budianto
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -69%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
49 (35.50%)
Verlusttrades:
89 (64.49%)
Bester Trade:
51.42 USD
Schlechtester Trade:
-50.13 USD
Bruttoprofit:
1 983.08 USD (1 983 081 pips)
Bruttoverlust:
-2 714.99 USD (2 714 976 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (284.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.64 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
91.86%
Max deposit load:
10.30%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.63
Long-Positionen:
104 (75.36%)
Short-Positionen:
34 (24.64%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-440.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-440.10 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-69.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 092.64 USD
Maximaler:
1 161.50 USD (105.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.04% (1 161.50 USD)
Kapital:
6.77% (98.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -732
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -732K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.42 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +284.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -440.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Keine Bewertungen
2025.12.13 06:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AFFJ99EX
30 USD pro Monat
-69%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
138
35%
92%
0.73
-5.30
USD
82%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.