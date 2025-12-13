- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
43 (37.06%)
Убыточных трейдов:
73 (62.93%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-50.13 USD
Общая прибыль:
1 722.27 USD (1 722 273 pips)
Общий убыток:
-2 218.22 USD (2 218 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (284.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.01%
Макс. загрузка депозита:
10.30%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
89 (76.72%)
Коротких трейдов:
27 (23.28%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-4.28 USD
Средняя прибыль:
40.05 USD
Средний убыток:
-30.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-440.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-440.10 USD (13)
Прирост в месяц:
-63.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 092.64 USD
Максимальная:
1 161.50 USD (105.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.04% (1 161.50 USD)
По эквити:
5.14% (66.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-496
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-496K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +284.64 USD
Макс. убыток в серии: -440.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
100%
116
37%
89%
0.77
-4.28
USD
USD
82%
1:200