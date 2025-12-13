СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFFJ99EX
Anggun Budianto

AFFJ99EX

Anggun Budianto
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -64%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
43 (37.06%)
Убыточных трейдов:
73 (62.93%)
Лучший трейд:
50.00 USD
Худший трейд:
-50.13 USD
Общая прибыль:
1 722.27 USD (1 722 273 pips)
Общий убыток:
-2 218.22 USD (2 218 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (284.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.64 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
89.01%
Макс. загрузка депозита:
10.30%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
89 (76.72%)
Коротких трейдов:
27 (23.28%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-4.28 USD
Средняя прибыль:
40.05 USD
Средний убыток:
-30.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-440.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-440.10 USD (13)
Прирост в месяц:
-63.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 092.64 USD
Максимальная:
1 161.50 USD (105.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.04% (1 161.50 USD)
По эквити:
5.14% (66.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -496
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -496K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.00 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +284.64 USD
Макс. убыток в серии: -440.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading focuses on the XAUUSD pair using strict money management. Investors are required to follow the equity and lot master. If investors wish to increase their lot size, they must increase their equity balance.
Нет отзывов
2025.12.13 06:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.13 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFFJ99EX
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
1.5K
USD
4
100%
116
37%
89%
0.77
-4.28
USD
82%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.