- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
27 (45.76%)
Transacciones Irrentables:
32 (54.24%)
Mejor transacción:
61.17 USD
Peor transacción:
-95.98 USD
Beneficio Bruto:
1 143.26 USD (106 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 156.29 USD (86 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (236.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
236.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.91%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
39 (66.10%)
Transacciones Cortas:
20 (33.90%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
42.34 USD
Pérdidas medias:
-36.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-404.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-404.81 USD (8)
Crecimiento al mes:
-0.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
466.76 USD
Máxima:
466.76 USD (15.56%)
Reducción relativa:
De balance:
15.56% (466.76 USD)
De fondos:
5.94% (172.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|CADJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|53
|CADJPY
|-12
|GBPUSD
|-81
|EURJPY
|-3
|EURUSD
|-31
|EURNZD
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|21K
|CADJPY
|-128
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|0
|EURUSD
|-554
|EURNZD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +61.17 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +236.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -404.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
otros 298...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
4
0%
59
45%
100%
0.98
-0.22
USD
USD
16%
1:50