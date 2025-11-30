SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FxGold5
Alex Tannamas

FxGold5

Alex Tannamas
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
27 (45.76%)
Transacciones Irrentables:
32 (54.24%)
Mejor transacción:
61.17 USD
Peor transacción:
-95.98 USD
Beneficio Bruto:
1 143.26 USD (106 941 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 156.29 USD (86 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (236.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
236.66 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
7.91%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
39 (66.10%)
Transacciones Cortas:
20 (33.90%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.22 USD
Beneficio medio:
42.34 USD
Pérdidas medias:
-36.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-404.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-404.81 USD (8)
Crecimiento al mes:
-0.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
466.76 USD
Máxima:
466.76 USD (15.56%)
Reducción relativa:
De balance:
15.56% (466.76 USD)
De fondos:
5.94% (172.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 46
CADJPY 4
GBPUSD 4
EURJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 53
CADJPY -12
GBPUSD -81
EURJPY -3
EURUSD -31
EURNZD 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 21K
CADJPY -128
GBPUSD -1.5K
EURJPY 0
EURUSD -554
EURNZD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.17 USD
Peor transacción: -96 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +236.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -404.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.

FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.


No hay comentarios
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
