- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
28 (45.90%)
Verlusttrades:
33 (54.10%)
Bester Trade:
61.17 USD
Schlechtester Trade:
-95.98 USD
Bruttoprofit:
1 162.27 USD (108 862 pips)
Bruttoverlust:
-1 206.74 USD (91 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (236.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.91%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
40 (65.57%)
Short-Positionen:
21 (34.43%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-404.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-404.81 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
466.76 USD
Maximaler:
466.76 USD (15.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.56% (466.76 USD)
Kapital:
5.94% (172.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|CADJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|22
|CADJPY
|-12
|GBPUSD
|-81
|EURJPY
|-3
|EURUSD
|-31
|EURNZD
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|CADJPY
|-128
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|0
|EURUSD
|-554
|EURNZD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +61.17 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -404.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.
Keine Bewertungen
