Alex Tannamas

FxGold5

Alex Tannamas
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
61
Gewinntrades:
28 (45.90%)
Verlusttrades:
33 (54.10%)
Bester Trade:
61.17 USD
Schlechtester Trade:
-95.98 USD
Bruttoprofit:
1 162.27 USD (108 862 pips)
Bruttoverlust:
-1 206.74 USD (91 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (236.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
7.91%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
40 (65.57%)
Short-Positionen:
21 (34.43%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-404.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-404.81 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
466.76 USD
Maximaler:
466.76 USD (15.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.56% (466.76 USD)
Kapital:
5.94% (172.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 48
CADJPY 4
GBPUSD 4
EURJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 22
CADJPY -12
GBPUSD -81
EURJPY -3
EURUSD -31
EURNZD 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
CADJPY -128
GBPUSD -1.5K
EURJPY 0
EURUSD -554
EURNZD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.17 USD
Schlechtester Trade: -96 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -404.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 4
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.

FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.


Keine Bewertungen
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
