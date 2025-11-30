- Crescimento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
27 (45.76%)
Negociações com perda:
32 (54.24%)
Melhor negociação:
61.17 USD
Pior negociação:
-95.98 USD
Lucro bruto:
1 143.26 USD (106 941 pips)
Perda bruta:
-1 156.29 USD (86 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (236.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
7.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
39 (66.10%)
Negociações curtas:
20 (33.90%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.22 USD
Lucro médio:
42.34 USD
Perda média:
-36.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-404.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-404.81 USD (8)
Crescimento mensal:
-0.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
466.76 USD
Máximo:
466.76 USD (15.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.56% (466.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.94% (172.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|CADJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|53
|CADJPY
|-12
|GBPUSD
|-81
|EURJPY
|-3
|EURUSD
|-31
|EURNZD
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|21K
|CADJPY
|-128
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|0
|EURUSD
|-554
|EURNZD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.
Sem comentários
