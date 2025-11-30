СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FxGold5
Alex Tannamas

FxGold5

Alex Tannamas
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
27 (45.76%)
Убыточных трейдов:
32 (54.24%)
Лучший трейд:
61.17 USD
Худший трейд:
-95.98 USD
Общая прибыль:
1 143.26 USD (106 941 pips)
Общий убыток:
-1 156.29 USD (86 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (236.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
39 (66.10%)
Коротких трейдов:
20 (33.90%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
42.34 USD
Средний убыток:
-36.13 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-404.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-404.81 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
466.76 USD
Максимальная:
466.76 USD (15.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.56% (466.76 USD)
По эквити:
5.94% (172.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
CADJPY 4
GBPUSD 4
EURJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 53
CADJPY -12
GBPUSD -81
EURJPY -3
EURUSD -31
EURNZD 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
CADJPY -128
GBPUSD -1.5K
EURJPY 0
EURUSD -554
EURNZD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.17 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +236.66 USD
Макс. убыток в серии: -404.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 4
еще 298...
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.

Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.

No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.

FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.


Нет отзывов
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FxGold5
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
3K
USD
4
0%
59
45%
100%
0.98
-0.22
USD
16%
1:50
