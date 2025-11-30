- Прирост
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
27 (45.76%)
Убыточных трейдов:
32 (54.24%)
Лучший трейд:
61.17 USD
Худший трейд:
-95.98 USD
Общая прибыль:
1 143.26 USD (106 941 pips)
Общий убыток:
-1 156.29 USD (86 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (236.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
39 (66.10%)
Коротких трейдов:
20 (33.90%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
42.34 USD
Средний убыток:
-36.13 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-404.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-404.81 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
466.76 USD
Максимальная:
466.76 USD (15.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.56% (466.76 USD)
По эквити:
5.94% (172.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|CADJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|53
|CADJPY
|-12
|GBPUSD
|-81
|EURJPY
|-3
|EURUSD
|-31
|EURNZD
|61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|CADJPY
|-128
|GBPUSD
|-1.5K
|EURJPY
|0
|EURUSD
|-554
|EURNZD
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.17 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +236.66 USD
Макс. убыток в серии: -404.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold and forex market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
FxGold5 Signals — Your Trusted Partner in Gold and Forex Trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
4
0%
59
45%
100%
0.98
-0.22
USD
USD
16%
1:50