ZNTL: Zentalis Pharmaceuticals Inc
1.42 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZNTL de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.41, mientras que el máximo ha alcanzado 1.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zentalis Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZNTL News
- Zentalis Pharmaceuticals shareholders elect three directors at annual meeting
- Zentalis Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Zentalis stock after ASCO update
- Zentalis Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Operational Progress
Rango diario
1.41 1.50
Rango anual
1.01 4.44
- Cierres anteriores
- 1.42
- Open
- 1.41
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.41
- High
- 1.50
- Volumen
- 859
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -16.47%
- Cambio a 6 meses
- -9.55%
- Cambio anual
- -61.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B