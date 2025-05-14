Devises / ZNTL
ZNTL: Zentalis Pharmaceuticals Inc
1.52 USD 0.03 (2.01%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZNTL a changé de 2.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.47 et à un maximum de 1.57.
Suivez la dynamique Zentalis Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZNTL Nouvelles
- Zentalis Pharmaceuticals shareholders elect three directors at annual meeting
- Zentalis Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Zentalis stock after ASCO update
- Zentalis Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Operational Progress
Range quotidien
1.47 1.57
Range Annuel
1.01 4.44
- Clôture Précédente
- 1.49
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Plus Bas
- 1.47
- Plus Haut
- 1.57
- Volume
- 944
- Changement quotidien
- 2.01%
- Changement Mensuel
- -10.59%
- Changement à 6 Mois
- -3.18%
- Changement Annuel
- -58.36%
20 septembre, samedi