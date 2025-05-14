Валюты / ZNTL
ZNTL: Zentalis Pharmaceuticals Inc
1.42 USD 0.03 (2.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZNTL за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.40, а максимальная — 1.46.
Следите за динамикой Zentalis Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZNTL
- Zentalis Pharmaceuticals shareholders elect three directors at annual meeting
- Zentalis Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Zentalis stock after ASCO update
- Zentalis Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Operational Progress
Дневной диапазон
1.40 1.46
Годовой диапазон
1.01 4.44
- Предыдущее закрытие
- 1.45
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.40
- High
- 1.46
- Объем
- 1.008 K
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- -16.47%
- 6-месячное изменение
- -9.55%
- Годовое изменение
- -61.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.