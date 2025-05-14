Währungen / ZNTL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZNTL: Zentalis Pharmaceuticals Inc
1.53 USD 0.04 (2.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZNTL hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zentalis Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZNTL News
- Zentalis Pharmaceuticals shareholders elect three directors at annual meeting
- Zentalis Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Zentalis stock after ASCO update
- Zentalis Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Operational Progress
Tagesspanne
1.47 1.57
Jahresspanne
1.01 4.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.49
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Tief
- 1.47
- Hoch
- 1.57
- Volumen
- 424
- Tagesänderung
- 2.68%
- Monatsänderung
- -10.00%
- 6-Monatsänderung
- -2.55%
- Jahresänderung
- -58.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K