Valute / ZNTL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ZNTL: Zentalis Pharmaceuticals Inc
1.52 USD 0.03 (2.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZNTL ha avuto una variazione del 2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47 e ad un massimo di 1.57.
Segui le dinamiche di Zentalis Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZNTL News
- Zentalis Pharmaceuticals shareholders elect three directors at annual meeting
- Zentalis Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Zentalis stock after ASCO update
- Zentalis Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Operational Progress
Intervallo Giornaliero
1.47 1.57
Intervallo Annuale
1.01 4.44
- Chiusura Precedente
- 1.49
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Minimo
- 1.47
- Massimo
- 1.57
- Volume
- 944
- Variazione giornaliera
- 2.01%
- Variazione Mensile
- -10.59%
- Variazione Semestrale
- -3.18%
- Variazione Annuale
- -58.36%
21 settembre, domenica