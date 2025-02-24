Divisas / OCCI
OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund
5.77 USD 0.16 (2.70%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCCI de hoy ha cambiado un -2.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.77, mientras que el máximo ha alcanzado 6.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OFS Credit Company Inc - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.77 6.02
Rango anual
5.26 7.58
- Cierres anteriores
- 5.93
- Open
- 5.93
- Bid
- 5.77
- Ask
- 6.07
- Low
- 5.77
- High
- 6.02
- Volumen
- 489
- Cambio diario
- -2.70%
- Cambio mensual
- -2.86%
- Cambio a 6 meses
- -6.03%
- Cambio anual
- -21.82%
