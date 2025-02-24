KurseKategorien
Währungen / OCCI
Zurück zum Aktien

OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund

5.75 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OCCI hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.72 bis zu einem Hoch von 5.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die OFS Credit Company Inc - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCCI News

Tagesspanne
5.72 5.81
Jahresspanne
5.26 7.58
Vorheriger Schlusskurs
5.77
Eröffnung
5.75
Bid
5.75
Ask
6.05
Tief
5.72
Hoch
5.81
Volumen
178
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
-3.20%
6-Monatsänderung
-6.35%
Jahresänderung
-22.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K