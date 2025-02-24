Währungen / OCCI
OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund
5.75 USD 0.02 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCCI hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.72 bis zu einem Hoch von 5.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die OFS Credit Company Inc - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.72 5.81
Jahresspanne
5.26 7.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.77
- Eröffnung
- 5.75
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Tief
- 5.72
- Hoch
- 5.81
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- -6.35%
- Jahresänderung
- -22.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K