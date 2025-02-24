시세섹션
통화 / OCCI
주식로 돌아가기

OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund

5.72 USD 0.05 (0.87%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OCCI 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.71이고 고가는 5.81이었습니다.

OFS Credit Company Inc - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCCI News

일일 변동 비율
5.71 5.81
년간 변동
5.26 7.58
이전 종가
5.77
시가
5.75
Bid
5.72
Ask
6.02
저가
5.71
고가
5.81
볼륨
258
일일 변동
-0.87%
월 변동
-3.70%
6개월 변동
-6.84%
년간 변동율
-22.49%
20 9월, 토요일