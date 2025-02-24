통화 / OCCI
OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund
5.72 USD 0.05 (0.87%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OCCI 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.71이고 고가는 5.81이었습니다.
OFS Credit Company Inc - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OCCI News
일일 변동 비율
5.71 5.81
년간 변동
5.26 7.58
- 이전 종가
- 5.77
- 시가
- 5.75
- Bid
- 5.72
- Ask
- 6.02
- 저가
- 5.71
- 고가
- 5.81
- 볼륨
- 258
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- -3.70%
- 6개월 변동
- -6.84%
- 년간 변동율
- -22.49%
20 9월, 토요일