OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund
5.93 USD 0.09 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCCI за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.87, а максимальная — 6.01.
Следите за динамикой OFS Credit Company Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OCCI
Дневной диапазон
5.87 6.01
Годовой диапазон
5.26 7.58
- Предыдущее закрытие
- 6.02
- Open
- 6.00
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Low
- 5.87
- High
- 6.01
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- -3.42%
- Годовое изменение
- -19.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.