OCCI: OFS Credit Company Inc - Closed End Fund

5.93 USD 0.09 (1.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OCCI за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.87, а максимальная — 6.01.

Следите за динамикой OFS Credit Company Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.87 6.01
Годовой диапазон
5.26 7.58
Предыдущее закрытие
6.02
Open
6.00
Bid
5.93
Ask
6.23
Low
5.87
High
6.01
Объем
352
Дневное изменение
-1.50%
Месячное изменение
-0.17%
6-месячное изменение
-3.42%
Годовое изменение
-19.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.