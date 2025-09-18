Divisas / NTRBW
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant
1.7000 USD 0.2600 (13.27%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTRBW de hoy ha cambiado un -13.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.6500, mientras que el máximo ha alcanzado 1.7930.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nutriband Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.6500 1.7930
Rango anual
0.7500 5.1200
- Cierres anteriores
- 1.9600
- Open
- 1.7930
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Low
- 1.6500
- High
- 1.7930
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- -13.27%
- Cambio mensual
- 40.50%
- Cambio a 6 meses
- -1.73%
- Cambio anual
- 70.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B