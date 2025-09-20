CotationsSections
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant

1.8500 USD 0.1500 (8.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NTRBW a changé de 8.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.8500 et à un maximum de 1.8600.

Suivez la dynamique Nutriband Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.8500 1.8600
Range Annuel
0.7500 5.1200
Clôture Précédente
1.7000
Ouverture
1.8600
Bid
1.8500
Ask
1.8530
Plus Bas
1.8500
Plus Haut
1.8600
Volume
2
Changement quotidien
8.82%
Changement Mensuel
52.89%
Changement à 6 Mois
6.94%
Changement Annuel
85.00%
20 septembre, samedi