NTRBW: Nutriband Inc - Warrant

1.9600 USD 0.4600 (30.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTRBW за сегодня изменился на 30.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.6000, а максимальная — 1.9600.

Следите за динамикой Nutriband Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.6000 1.9600
Годовой диапазон
0.7500 5.1200
Предыдущее закрытие
1.5000
Open
1.6000
Bid
1.9600
Ask
1.9630
Low
1.6000
High
1.9600
Объем
8
Дневное изменение
30.67%
Месячное изменение
61.98%
6-месячное изменение
13.29%
Годовое изменение
96.00%
