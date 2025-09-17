Валюты / NTRBW
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant
1.9600 USD 0.4600 (30.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRBW за сегодня изменился на 30.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.6000, а максимальная — 1.9600.
Следите за динамикой Nutriband Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.6000 1.9600
Годовой диапазон
0.7500 5.1200
- Предыдущее закрытие
- 1.5000
- Open
- 1.6000
- Bid
- 1.9600
- Ask
- 1.9630
- Low
- 1.6000
- High
- 1.9600
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 30.67%
- Месячное изменение
- 61.98%
- 6-месячное изменение
- 13.29%
- Годовое изменение
- 96.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.