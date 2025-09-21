Valute / NTRBW
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant
1.8500 USD 0.1500 (8.82%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTRBW ha avuto una variazione del 8.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.8500 e ad un massimo di 1.8600.
Segui le dinamiche di Nutriband Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.8500 1.8600
Intervallo Annuale
0.7500 5.1200
- Chiusura Precedente
- 1.7000
- Apertura
- 1.8600
- Bid
- 1.8500
- Ask
- 1.8530
- Minimo
- 1.8500
- Massimo
- 1.8600
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 8.82%
- Variazione Mensile
- 52.89%
- Variazione Semestrale
- 6.94%
- Variazione Annuale
- 85.00%
21 settembre, domenica