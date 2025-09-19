Währungen / NTRBW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant
1.7000 USD 0.2600 (13.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRBW hat sich für heute um -13.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.6500 bis zu einem Hoch von 1.7930 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nutriband Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.6500 1.7930
Jahresspanne
0.7500 5.1200
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.9600
- Eröffnung
- 1.7930
- Bid
- 1.7000
- Ask
- 1.7030
- Tief
- 1.6500
- Hoch
- 1.7930
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -13.27%
- Monatsänderung
- 40.50%
- 6-Monatsänderung
- -1.73%
- Jahresänderung
- 70.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K