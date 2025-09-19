KurseKategorien
NTRBW: Nutriband Inc - Warrant

1.7000 USD 0.2600 (13.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTRBW hat sich für heute um -13.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.6500 bis zu einem Hoch von 1.7930 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nutriband Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.6500 1.7930
Jahresspanne
0.7500 5.1200
Vorheriger Schlusskurs
1.9600
Eröffnung
1.7930
Bid
1.7000
Ask
1.7030
Tief
1.6500
Hoch
1.7930
Volumen
9
Tagesänderung
-13.27%
Monatsänderung
40.50%
6-Monatsänderung
-1.73%
Jahresänderung
70.00%
