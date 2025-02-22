Divisas / MOMO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.73 USD 0.08 (1.05%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOMO de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.69, mientras que el máximo ha alcanzado 7.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hello Group Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOMO News
- Benchmark reitera calificación de Compra para acciones de Momo, mantiene precio objetivo de 13 dólares
- Benchmark reiterates Buy rating on Momo stock, maintains $13 price target
- Hello Group Inc. (MOMO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hello Group earnings missed by ¥2.50, revenue topped estimates
- Hello Group forecasts Q3 revenue of 2.59-2.69 billion yuan
- Hello Group: Q2 Earnings Beat Required To Keep Shares From Turning Over (NASDAQ:MOMO)
- Earnings call transcript: Hello Group sees overseas growth in Q1 2025
- Bumble's Paying Users Drop 8.7% in Q2: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Taiwan Mobile reports 2Q25 results with 2% rise in net income
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- 5 Undervalued Small Caps Showing Signs Of Breaking Out - Peabody Energy (NYSE:BTU), Costamare (NYSE:CMRE)
- 5 Companies Using AI To Build Value, Not Buzz
- Hello Group Inc. (MOMO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Hello Group earnings beat by ¥0.49, revenue topped estimates
- Hello Group Q1 profit surges on overseas growth; revenue declines
- Hello Group Inc. Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter of 2025
- Social Media Internationalization Make Hello Group Very Cheap (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group: Operational Improvement Still Not In Sight (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group to Report First Quarter 2025 Results on June 5, 2025
- Hello Group Q4 Earnings: Stock Drops On Q4 Miss, $486 Million Buyback - Hello Gr (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Hello Group Stock: Core Business In Gradual Decline (NASDAQ:MOMO)
Rango diario
7.69 7.84
Rango anual
5.12 9.22
- Cierres anteriores
- 7.65
- Open
- 7.77
- Bid
- 7.73
- Ask
- 8.03
- Low
- 7.69
- High
- 7.84
- Volumen
- 2.932 K
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- -6.30%
- Cambio a 6 meses
- 22.12%
- Cambio anual
- 1.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B