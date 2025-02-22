Valute / MOMO
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.52 USD 0.11 (1.44%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOMO ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.75.
Segui le dinamiche di Hello Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.50 7.75
Intervallo Annuale
5.12 9.22
- Chiusura Precedente
- 7.63
- Apertura
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Minimo
- 7.50
- Massimo
- 7.75
- Volume
- 2.288 K
- Variazione giornaliera
- -1.44%
- Variazione Mensile
- -8.85%
- Variazione Semestrale
- 18.80%
- Variazione Annuale
- -1.57%
20 settembre, sabato