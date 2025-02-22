QuotazioniSezioni
MOMO
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares

7.52 USD 0.11 (1.44%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOMO ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.75.

Segui le dinamiche di Hello Group Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.50 7.75
Intervallo Annuale
5.12 9.22
Chiusura Precedente
7.63
Apertura
7.72
Bid
7.52
Ask
7.82
Minimo
7.50
Massimo
7.75
Volume
2.288 K
Variazione giornaliera
-1.44%
Variazione Mensile
-8.85%
Variazione Semestrale
18.80%
Variazione Annuale
-1.57%
20 settembre, sabato