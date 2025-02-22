Währungen / MOMO
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.63 USD 0.10 (1.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOMO hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.55 bis zu einem Hoch von 7.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hello Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.55 7.69
Jahresspanne
5.12 9.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.73
- Eröffnung
- 7.69
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- Tief
- 7.55
- Hoch
- 7.69
- Volumen
- 1.693 K
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- -7.52%
- 6-Monatsänderung
- 20.54%
- Jahresänderung
- -0.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K