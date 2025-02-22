KurseKategorien
Währungen / MOMO
Zurück zum Aktien

MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares

7.63 USD 0.10 (1.29%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOMO hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.55 bis zu einem Hoch von 7.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hello Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MOMO News

Tagesspanne
7.55 7.69
Jahresspanne
5.12 9.22
Vorheriger Schlusskurs
7.73
Eröffnung
7.69
Bid
7.63
Ask
7.93
Tief
7.55
Hoch
7.69
Volumen
1.693 K
Tagesänderung
-1.29%
Monatsänderung
-7.52%
6-Monatsänderung
20.54%
Jahresänderung
-0.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K