Devises / MOMO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.52 USD 0.11 (1.44%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MOMO a changé de -1.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.50 et à un maximum de 7.75.
Suivez la dynamique Hello Group Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOMO Nouvelles
- Benchmark reiterates Buy rating on Momo stock, maintains $13 price target
- Hello Group Inc. (MOMO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hello Group earnings missed by ¥2.50, revenue topped estimates
- Hello Group forecasts Q3 revenue of 2.59-2.69 billion yuan
- Hello Group: Q2 Earnings Beat Required To Keep Shares From Turning Over (NASDAQ:MOMO)
- Earnings call transcript: Hello Group sees overseas growth in Q1 2025
- Bumble's Paying Users Drop 8.7% in Q2: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Taiwan Mobile reports 2Q25 results with 2% rise in net income
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- 5 Undervalued Small Caps Showing Signs Of Breaking Out - Peabody Energy (NYSE:BTU), Costamare (NYSE:CMRE)
- 5 Companies Using AI To Build Value, Not Buzz
- Hello Group Inc. (MOMO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Hello Group earnings beat by ¥0.49, revenue topped estimates
- Hello Group Q1 profit surges on overseas growth; revenue declines
- Hello Group Inc. Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter of 2025
- Social Media Internationalization Make Hello Group Very Cheap (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group: Operational Improvement Still Not In Sight (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group to Report First Quarter 2025 Results on June 5, 2025
- Hello Group Q4 Earnings: Stock Drops On Q4 Miss, $486 Million Buyback - Hello Gr (NASDAQ:MOMO)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- Hello Group Stock: Core Business In Gradual Decline (NASDAQ:MOMO)
Range quotidien
7.50 7.75
Range Annuel
5.12 9.22
- Clôture Précédente
- 7.63
- Ouverture
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Plus Bas
- 7.50
- Plus Haut
- 7.75
- Volume
- 2.288 K
- Changement quotidien
- -1.44%
- Changement Mensuel
- -8.85%
- Changement à 6 Mois
- 18.80%
- Changement Annuel
- -1.57%
20 septembre, samedi