통화 / MOMO
MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.52 USD 0.11 (1.44%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOMO 환율이 오늘 -1.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.50이고 고가는 7.75이었습니다.
Hello Group Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.50 7.75
년간 변동
5.12 9.22
- 이전 종가
- 7.63
- 시가
- 7.72
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- 저가
- 7.50
- 고가
- 7.75
- 볼륨
- 2.288 K
- 일일 변동
- -1.44%
- 월 변동
- -8.85%
- 6개월 변동
- 18.80%
- 년간 변동율
- -1.57%
