MOMO: Hello Group Inc - American Depositary Shares
7.65 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOMO за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.59, а максимальная — 7.74.
Следите за динамикой Hello Group Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.59 7.74
Годовой диапазон
5.12 9.22
- Предыдущее закрытие
- 7.62
- Open
- 7.62
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Low
- 7.59
- High
- 7.74
- Объем
- 1.438 K
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -7.27%
- 6-месячное изменение
- 20.85%
- Годовое изменение
- 0.13%
