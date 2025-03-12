Divisas / CSBR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CSBR: Champions Oncology Inc
6.35 USD 0.62 (8.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSBR de hoy ha cambiado un -8.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.32, mientras que el máximo ha alcanzado 7.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Champions Oncology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSBR News
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology cae tras leve decepción en ingresos del primer trimestre
- Champions Oncology cae tras ligera baja en ganancias del primer trimestre
- Champions Oncology falls after slight revenue miss in first quarter
- Transcripción del informe de resultados: Champions Oncology supera las expectativas de BPA en el T1 de 2026
- Champions Oncology supera expectativas de BPA en el primer trimestre de 2026
- Earnings call transcript: Champions Oncology Q1 2026 beats EPS expectations
- Champions Oncology superaron 0.03$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Champions Oncology supera por 0,03$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Champions Oncology earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Champions Oncology (CSBR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Champions Oncology names Rob Brainin as new CEO
- Champions oncology launches radiopharmaceutical services platform
- Champions Oncology: Biological IP Is The Real Asset - Not Preclinical Services
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
6.32 7.12
Rango anual
3.79 11.99
- Cierres anteriores
- 6.97
- Open
- 7.05
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- Low
- 6.32
- High
- 7.12
- Volumen
- 211
- Cambio diario
- -8.90%
- Cambio mensual
- -4.65%
- Cambio a 6 meses
- -28.57%
- Cambio anual
- 37.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B