CSBR: Champions Oncology Inc
6.97 USD 1.33 (16.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSBR за сегодня изменился на -16.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 7.63.
Следите за динамикой Champions Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CSBR
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology падает после незначительного недобора дохода в первом квартале
- Champions Oncology falls after slight revenue miss in first quarter
- Расшифровка отчета о доходах: Champions Oncology превосходит ожидания по EPS в 1 квартале 2026 года
- Earnings call transcript: Champions Oncology Q1 2026 beats EPS expectations
- Champions Oncology: доходы побили прогнозы, прибыльa оказался ниже прогнозов в Q1
- Champions Oncology earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Champions Oncology (CSBR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Champions Oncology names Rob Brainin as new CEO
- Champions oncology launches radiopharmaceutical services platform
- Champions Oncology: Biological IP Is The Real Asset - Not Preclinical Services
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.86 7.63
Годовой диапазон
3.79 11.99
- Предыдущее закрытие
- 8.30
- Open
- 6.93
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Low
- 6.86
- High
- 7.63
- Объем
- 322
- Дневное изменение
- -16.02%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- -21.60%
- Годовое изменение
- 51.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.