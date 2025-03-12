КотировкиРазделы
CSBR
CSBR: Champions Oncology Inc

6.97 USD 1.33 (16.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSBR за сегодня изменился на -16.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 7.63.

Следите за динамикой Champions Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.86 7.63
Годовой диапазон
3.79 11.99
Предыдущее закрытие
8.30
Open
6.93
Bid
6.97
Ask
7.27
Low
6.86
High
7.63
Объем
322
Дневное изменение
-16.02%
Месячное изменение
4.65%
6-месячное изменение
-21.60%
Годовое изменение
51.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.