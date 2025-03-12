货币 / CSBR
CSBR: Champions Oncology Inc
6.46 USD 0.51 (7.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CSBR汇率已更改-7.32%。当日，交易品种以低点6.40和高点7.12进行交易。
关注Champions Oncology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CSBR新闻
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- 冠军肿瘤公司第一季度营收略低于预期导致股价下跌
- Champions Oncology falls after slight revenue miss in first quarter
- 冠军肿瘤学Q1 2026财报超预期，每股收益表现亮眼
- Earnings call transcript: Champions Oncology Q1 2026 beats EPS expectations
- Champions Oncology Q1 每股收益 超出预期, 营收 低于预期
- Champions Oncology earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Champions Oncology (CSBR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Champions Oncology names Rob Brainin as new CEO
- Champions oncology launches radiopharmaceutical services platform
- Champions Oncology: Biological IP Is The Real Asset - Not Preclinical Services
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
6.40 7.12
年范围
3.79 11.99
- 前一天收盘价
- 6.97
- 开盘价
- 7.05
- 卖价
- 6.46
- 买价
- 6.76
- 最低价
- 6.40
- 最高价
- 7.12
- 交易量
- 195
- 日变化
- -7.32%
- 月变化
- -3.00%
- 6个月变化
- -27.33%
- 年变化
- 40.13%
