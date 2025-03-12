통화 / CSBR
CSBR: Champions Oncology Inc
6.57 USD 0.13 (1.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSBR 환율이 오늘 -1.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.42이고 고가는 6.75이었습니다.
Champions Oncology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CSBR News
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- 챔피언스 온콜로지, 1분기 매출 부진에 하락
- Champions Oncology falls after slight revenue miss in first quarter
- 챔피언스 온콜로지, 2026년 1분기 EPS 예상치 상회
- Earnings call transcript: Champions Oncology Q1 2026 beats EPS expectations
- Champions Oncology Q1 실적 예상치를 넘어, 수익 에상치보다 저조
- Champions Oncology earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Champions Oncology (CSBR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champions Oncology earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Champions Oncology names Rob Brainin as new CEO
- Champions oncology launches radiopharmaceutical services platform
- Champions Oncology: Biological IP Is The Real Asset - Not Preclinical Services
- Champions Oncology, Inc. (CSBR) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
6.42 6.75
년간 변동
3.79 11.99
- 이전 종가
- 6.70
- 시가
- 6.75
- Bid
- 6.57
- Ask
- 6.87
- 저가
- 6.42
- 고가
- 6.75
- 볼륨
- 39
- 일일 변동
- -1.94%
- 월 변동
- -1.35%
- 6개월 변동
- -26.10%
- 년간 변동율
- 42.52%
20 9월, 토요일