CSBR: Champions Oncology Inc
6.69 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSBR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.42 bis zu einem Hoch von 6.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Champions Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.42 6.75
Jahresspanne
3.79 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.70
- Eröffnung
- 6.75
- Bid
- 6.69
- Ask
- 6.99
- Tief
- 6.42
- Hoch
- 6.75
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 0.45%
- 6-Monatsänderung
- -24.75%
- Jahresänderung
- 45.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K