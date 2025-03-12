Valute / CSBR
CSBR: Champions Oncology Inc
6.57 USD 0.13 (1.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSBR ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.42 e ad un massimo di 6.75.
Segui le dinamiche di Champions Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.42 6.75
Intervallo Annuale
3.79 11.99
- Chiusura Precedente
- 6.70
- Apertura
- 6.75
- Bid
- 6.57
- Ask
- 6.87
- Minimo
- 6.42
- Massimo
- 6.75
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- -1.35%
- Variazione Semestrale
- -26.10%
- Variazione Annuale
- 42.52%
21 settembre, domenica