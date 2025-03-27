Divisas / BGC
BGC: BGC Group Inc - Class A
9.68 USD 0.08 (0.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BGC de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.61, mientras que el máximo ha alcanzado 9.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BGC Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BGC News
- Are Investors Undervaluing BGC Group, Inc. (BGC) Right Now?
- BGC or MKTX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Robinhood vs. BGC Group: Which Trading Platform Stock to Bet On?
- BGC Group announces exchange offer for $700 million in senior notes
- BGC Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BGC)
- Bgc Group earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Stifel Financial (SF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BGC Group (BGC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Implied Volatility Surging for BGC Stock Options
- BGC Group expects to exceed Q2 2025 outlook
- Mexico Elects Judges Among Scores of Little-Known Candidates
- BGC Group Announces Schedule Update for Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference on June 5, 2025
- BGC Group: Strong Organic Growth And Inorganic Upside Poised To Drive Shares Higher (BGC)
- BGC Group to Present at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference on June 5, 2025
- US Commerce Secretary Lutnick transfers Cantor Fitzgerald stakes to children
- Howard Lutnick transfers Cantor Fitzgerald ownership to children
- BGC repurchases shares from former CEO Lutnick
- BGC Group’s FMX Futures Exchange Launches U.S. Treasury Futures
- BGC Group shares fall despite strong results
- Tradeweb, Nasdaq, Virtu, ICE, BGC Group, Cboe Set To Benefit From IPO Comeback: Analyst - Cboe Global Markets (BATS:CBOE), BGC Group (NASDAQ:BGC)
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- CME Group At A New All-Time High - Valuation Concerns Justified? (NASDAQ:CME)
Rango diario
9.61 9.88
Rango anual
7.24 11.80
- Cierres anteriores
- 9.76
- Open
- 9.78
- Bid
- 9.68
- Ask
- 9.98
- Low
- 9.61
- High
- 9.88
- Volumen
- 6.837 K
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- 0.31%
- Cambio a 6 meses
- 5.91%
- Cambio anual
- 5.10%
