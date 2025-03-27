Währungen / BGC
BGC: BGC Group Inc - Class A
9.85 USD 0.17 (1.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BGC hat sich für heute um 1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.61 bis zu einem Hoch von 9.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die BGC Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.61 9.90
Jahresspanne
7.24 11.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.68
- Eröffnung
- 9.70
- Bid
- 9.85
- Ask
- 10.15
- Tief
- 9.61
- Hoch
- 9.90
- Volumen
- 3.578 K
- Tagesänderung
- 1.76%
- Monatsänderung
- 2.07%
- 6-Monatsänderung
- 7.77%
- Jahresänderung
- 6.95%
