货币 / BGC
BGC: BGC Group Inc - Class A
9.80 USD 0.04 (0.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BGC汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点9.71和高点9.88进行交易。
关注BGC Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.71 9.88
年范围
7.24 11.80
- 前一天收盘价
- 9.76
- 开盘价
- 9.78
- 卖价
- 9.80
- 买价
- 10.10
- 最低价
- 9.71
- 最高价
- 9.88
- 交易量
- 865
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 1.55%
- 6个月变化
- 7.22%
- 年变化
- 6.41%
