BGC: BGC Group Inc - Class A
9.76 USD 0.09 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGC за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.66, а максимальная — 9.81.
Следите за динамикой BGC Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.66 9.81
Годовой диапазон
7.24 11.80
- Предыдущее закрытие
- 9.85
- Open
- 9.79
- Bid
- 9.76
- Ask
- 10.06
- Low
- 9.66
- High
- 9.81
- Объем
- 2.825 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- 6.78%
- Годовое изменение
- 5.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.