Discusión sobre el artículo "Estudiamos la clase CCanvas. Suavizado y sombras" - página 2

¡ahí tienes, que está cerca de mi pregunta )
¿funcionará con trazo de texto ?!

aquí está mi ejemplo:

(este marcado se hace en Canvas)

el punto es que SI usted hace N copias de texto y colocarlo "en un círculo" alrededor del texto principal, a continuación, con un tamaño de fuente grande (más de 50 puntos ... y tengo ^ 150 puntos) y la inscripción de varias líneas, 5-7 líneas (registros en la pantalla),
entonces al crear OBJETOS - el ordenador portátil puede y colgar ..... Tuve que reiniciar el terminal ... ¡¡¡¡y en kanvas - el portátil está en silencio, pero el tiempo para crear una etiqueta de texto multilínea tales = 5 minutos !!!!

... optimizado el código, ahora en kanvas crea 7 líneas de registro en 101 segundos (un poco más de un minuto).

¡esto sigue siendo muy largo !

¡¡¿Hay alguna manera o método para crear un trazo de texto más rápido ?!!

¡...sigo interesado en las opiniones de los expertos sobre este tema !

¡Gracias !

 
¿Puede proporcionar el código para reproducir su problema?
 
Bajo el empuje principal de la misma, pero con una fuente en negrita o con un cambio no es una opción? Se obtiene letras volumétricas normales, y las sombras también se puede hacer, y en los bordes simplemente aplastar píxeles para difuminar.
