Discusión sobre el artículo "Estudiamos la clase CCanvas. Suavizado y sombras" - página 2
¡ahí tienes, que está cerca de mi pregunta )
¿funcionará con trazo de texto ?!
aquí está mi ejemplo:
(este marcado se hace en Canvas)
el punto es que SI usted hace N copias de texto y colocarlo "en un círculo" alrededor del texto principal, a continuación, con un tamaño de fuente grande (más de 50 puntos ... y tengo ^ 150 puntos) y la inscripción de varias líneas, 5-7 líneas (registros en la pantalla),
entonces al crear OBJETOS - el ordenador portátil puede y colgar ..... Tuve que reiniciar el terminal ... ¡¡¡¡y en kanvas - el portátil está en silencio, pero el tiempo para crear una etiqueta de texto multilínea tales = 5 minutos !!!!
... optimizado el código, ahora en kanvas crea 7 líneas de registro en 101 segundos (un poco más de un minuto).
¡esto sigue siendo muy largo !
¡¡¿Hay alguna manera o método para crear un trazo de texto más rápido ?!!
¡...sigo interesado en las opiniones de los expertos sobre este tema !
¡Gracias !
